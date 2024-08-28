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Британия и Германия ведут переговоры по двустороннему оборонному соглашению

Британия и Германия ведут переговоры по двустороннему оборонному соглашению Великобритания и ФРГ надеются завершить переговоры о заключении соглашения об углубленном оборонном сотрудничестве осенью.
Другие страны
28 августа 2024 г. 03:52
Британия и Германия ведут переговоры по двустороннему оборонному соглашению

Великобритания и ФРГ надеются завершить переговоры о заключении соглашения об углубленном оборонном сотрудничестве осенью.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, распространенном на фоне его визита в Берлин.

"Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, переговоры по которому в настоящее время ведутся между двумя странами и которое, как ожидается, будет финализировано осенью", - отмечается в тексте.

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