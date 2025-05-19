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Британия и Евросоюз согласовали сделку по перезагрузке отношений

Британия и Евросоюз согласовали сделку по перезагрузке отношений Великобритания и Евросоюз (ЕС) достигли соглашения по перезагрузке отношений.
Другие страны
19 мая 2025 г. 13:32
Британия и Евросоюз согласовали сделку по перезагрузке отношений

Великобритания и Евросоюз (ЕС) достигли соглашения по перезагрузке отношений.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Лондон пошел на уступки в области рыболовства, чтобы добиться послаблений в ветеринарном контроле продукции.

Соглашение между Британией и Европой рассчитано на 12 лет. Оно позволит европейским рыбакам ловить рыбу в британских водах. При этом Лондон не уменьшит свои квоты, а Брюссель не увеличит свои. Договоренность уже одобрена послами Евросоюза.

Стороны также решили продолжить обсуждение программы молодежной мобильности, которая выгодна ЕС. Это может быть связано с успехом Лондона, который выступал против восстановления упрощенного передвижения граждан ЕС и более легкого получения виз для молодежи после Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о том, что соглашение об углублении партнерства "будет отвечать национальным интересам" Соединенного Королевства.

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