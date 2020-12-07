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Британия и ЕС достигли прогресса на переговорах

Британия и ЕС достигли прогресса на переговорах Великобритания и Евросоюз (ЕС) устранили одно из ключевых противоречий, мешающих сторонам заключить соглашение о формате будущих отношений и свободной торговле.
Другие страны
7 декабря 2020 г. 07:23
Британия и ЕС достигли прогресса на переговорах

Великобритания и Евросоюз (ЕС) устранили одно из ключевых противоречий, мешающих сторонам заключить соглашение о формате будущих отношений и свободной торговле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, как сообщила газета The Guardian, ссылаясь на информированные источники в Брюсселе, сторонам удалось согласовать квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании.

По данным издания, переходный период перед вступлением в силу новых правил, при которых квоты Евросоюза существенно уменьшатся, продлится пять-семь лет. При этом первоначально ЕС настаивал на том, чтобы он составлял 10 лет, а в королевстве готовы были согласиться лишь на трехлетний переходный период. При этом источники телеканала ITV в британском правительстве заявляют, что прорыва в вопросе о правилах рыболовства на самом деле не произошло и в ходе воскресных переговоров стороны так и не достигли компромисса.

Еще одним камнем преткновения является вопрос о так называемых единых правилах игры - обеспечения равных условий конкуренции для британских и европейских компаний. ЕС настаивает на том, что в этих целях в Великобритании должны действовать те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в Евросоюзе. Для этого властям королевства придется принимать законы, аналогичные резолюциям ЕС в упомянутых областях, в то же время отказываясь от выработки собственных. Если же этого происходить не будет, Брюссель сможет вводить тарифы на британские товары.

По данным The Guardian, Франция и Германия настаивают на том, что за ЕС должно оставаться право принимать меры против Лондона, если он не будет гармонизировать свое законодательство с европейским. Такие требования являются неприемлемыми для британской стороны, которая предлагает в будущем периодически пересматривать условия торгового соглашения, если нормы, действующие в королевстве и ЕС, начнут заметно расходиться. Как пишет издание, переговоры могут окончательно сорваться, если ЕС не пойдет на уступки на этом направлении в ближайшие 48 часов.

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