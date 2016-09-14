Великобритания и Аргентина снимут ограничения на проекты на Фолклендах

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Великобритания и Аргентина договорились о сотрудничестве, направленном на снятие ограничительных мер в отношении нефтяной и газовой промышленности, судоходства и рыболовства, затрагивающего спорные Фолклендские острова.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

"Правительство Великобритании и правительство Аргентины договорили об улучшении отношений посредством более тесного сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая торговлю и безопасность", - говорится в сообщении МИД.

Британия и Аргентина, отмечается также в сообщении, "договорились о совместной работе по снятию ограничительных мер в отношении нефтяной и газовой промышленности, судоходства и рыболовства, затрагивающего Фолклендские острова в предстоящие месяцы".

Фолклендские или Мальвинские, как их называют в Аргентине, острова - предмет давнего спора между Аргентиной и Великобританией, приведшего в 1982 году к вооруженному конфликту.

В марте 2013 года на Фолклендских островах, которые уже почти 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией, прошел референдум по статусу архипелага. Подавляющее большинство его жителей высказались за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.

Ранее власти Аргентины заявляли, что будут преследовать в судебном порядке нефтяные компании, которые работают в районе Фолклендских островов, после того как две британские компании Premier Oil и Falkland Oil and Gas объявили об обнаружении на Фолклендах газа и нефти. Сообщалось также о судебном процессе в Аргентине в отношении трех британских компаний - "Premier Oil", "Rockhopper" и "Falkland Oil and Gas", и двух американских компаний.