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    Великобритания и Аргентина договорились об опознании жертв войны 1982 года

    ​Британия и Аргентина договорились об опознании жертв войны 1982 года

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Власти Великобритании и Аргентины подписали договор об опознании 123 аргентинских военнослужащих, погибших во время Фолклендской войны 1982 года и похороненных на Фолклендских (Мальвинских) островах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, документ подписали британский министр по делам Европы и Северной и Южной Америки Алан Дункан и заместитель министра иностранных дел Аргентины Педро Вильягра Дельгадо по итогам переговоров в Лондоне. 

    На прошлой неделе в Буэнос-Айресе Алан Дункан провел переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

    В данный момент на могилах аргентинских солдат, захороненных на кладбище в поселке Дарвин, написано, что их имена "известны только богу".

    На кладбище в Дарвине захоронены в общей сложности 237 аргентинских военных. Как ожидается, работы по опознанию жертв войны начнутся летом следующего года.

    Всего за время двухмесячного военного конфликта на Фолклендах погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

    В марте 2013 года население Фолклендских (Мальвинских) островов на референдуме высказалось практически единогласно за то, чтобы сохранить статус заморской территории Британии. Власти Аргентины тогда не признали итоги голосования и назвали референдум пародией.

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