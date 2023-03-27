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Британия хочет ограничить число принимаемых беженцев до 20 тыс. человек в год

Британия хочет ограничить число принимаемых беженцев до 20 тыс. человек в год Правительство Великобритании собирается установить лимит на число принимаемых беженцев на уровне не более 20 тыс. человек в год.
Другие страны
27 марта 2023 г. 01:49
Британия хочет ограничить число принимаемых беженцев до 20 тыс. человек в год

Правительство Великобритании собирается установить лимит на число принимаемых беженцев на уровне не более 20 тыс. человек в год.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По ее сведениям, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак хочет предложить безопасный и легальный способ попасть в Великобританию лицам, которые покидают родную страну по политическим причинам. В настоящее время подобные специальные схемы действуют только для беженцев из Афганистана, Гонконга и Украины. Кроме того, существуют программы по воссоединению семей, которые предполагают упрощенный процесс переезда в Великобританию для тех, у кого в королевстве живут родственники.

О планах ввести лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев впервые сообщила глава МВД Великобритании Суэлла Браверман 7 марта во время презентации законопроекта об ужесточении борьбы с незаконной иммиграцией. По ее словам, такая мера обеспечит исправную работу системы предоставления убежища на основании "возможностей местных властей" по размещению беженцев, оказанию им бесплатных государственных услуг и иной поддержки. Браверман тогда уточнила, что королевство с 2015 года удовлетворило около полумиллиона прошений об убежище, в том числе дав возможность осесть в стране 160 тыс. украинцев (без учета 65 тыс. человек, приехавших по программе воссоединения семей), 150 тыс. гонконгцев и 25 тыс. афганцев.

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