​Британия грозит России ужесточением санкций

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Если ополченцы Донбасса предпримут наступление на Мариуполь и расширят территорию своего контроля, тогда Запад введет новые санкции против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в понедельник, выступая в парламенте королевства.

"Россия не должна сомневаться, что любые попытки сепаратистов расширить свою территорию - в направлении Мариуполя или в другом направлении - будут встречены новыми европейскими и американскими санкциями", - сказал он.

Также премьер заявил, что взятие ополчением города Дебальцево стало нарушением минских соглашений.

По словам Кэмерона, Великобритания будет настаивать в ЕС на продлении антироссийских санкций.