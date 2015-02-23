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    ​Британия грозит России ужесточением санкций

    Кэмерон: в случае наступления ополченцев на Мариуполь, против РФ введут новые санкции

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Если ополченцы Донбасса предпримут наступление на Мариуполь и расширят территорию своего контроля, тогда Запад введет новые санкции против России.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в понедельник, выступая в парламенте королевства.

    "Россия не должна сомневаться, что любые попытки сепаратистов расширить свою территорию - в направлении Мариуполя или в другом направлении - будут встречены новыми европейскими и американскими санкциями", - сказал он.

    Также премьер заявил, что взятие ополчением города Дебальцево стало нарушением минских соглашений.

    По словам Кэмерона, Великобритания будет настаивать в ЕС на продлении антироссийских санкций.

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