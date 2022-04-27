О нас
Аудио новости

Великобритания призовет союзников передать Украине боевые самолеты

Великобритания призовет союзников передать Украине боевые самолеты Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс призвала союзников страны передать Украине боевые самолеты.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 15:09
Великобритания призовет союзников передать Украине боевые самолеты

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала союзников страны передать Украине боевые самолеты.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе министерства.

В программной речи, с которой Трасс, как ожидается, выступит в четверг в Лондоне, глава МИД будет призывать удвоить усилия в поддержку ВСУ.

По ее словам, победа Путина приведет к страданиям и ужасным последствиям как в Европе, так и на всем земном шаре.

"Поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины... Тяжелое вооружение, танки, самолеты – наращиваем производство. Мы должны это все сделать", - говорится в тексте пресс-релиза.

Архитектура глобальной безопасности, "которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину", поэтому нужен "новый подход", считает Трасс.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi