Великобритания призовет союзников передать Украине боевые самолеты

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала союзников страны передать Украине боевые самолеты.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе министерства.
В программной речи, с которой Трасс, как ожидается, выступит в четверг в Лондоне, глава МИД будет призывать удвоить усилия в поддержку ВСУ.
По ее словам, победа Путина приведет к страданиям и ужасным последствиям как в Европе, так и на всем земном шаре.
"Поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины... Тяжелое вооружение, танки, самолеты – наращиваем производство. Мы должны это все сделать", - говорится в тексте пресс-релиза.
Архитектура глобальной безопасности, "которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину", поэтому нужен "новый подход", считает Трасс.