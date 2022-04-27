Великобритания призовет союзников передать Украине боевые самолеты

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс призвала союзников страны передать Украине боевые самолеты.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала союзников страны передать Украине боевые самолеты.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе министерства.

В программной речи, с которой Трасс, как ожидается, выступит в четверг в Лондоне, глава МИД будет призывать удвоить усилия в поддержку ВСУ.

По ее словам, победа Путина приведет к страданиям и ужасным последствиям как в Европе, так и на всем земном шаре.

"Поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины... Тяжелое вооружение, танки, самолеты – наращиваем производство. Мы должны это все сделать", - говорится в тексте пресс-релиза.

Архитектура глобальной безопасности, "которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину", поэтому нужен "новый подход", считает Трасс.