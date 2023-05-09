Британия готовится отправить в Украину дальнобойные ракеты

Великобритания может передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Речь может идти о крылатых ракетах большой дальности воздушного базирования Storm Shadows, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Великобритания может передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Речь может идти о крылатых ракетах большой дальности воздушного базирования Storm Shadows, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Министерство обороны Британии длительное время обсуждало этот вопрос с администрацией президента США. Но, в США не торопились одобрять предоставление данных ракет.

Ранее сегодня стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отбыл в Вашингтон, чтобы обсудить помощь Украине.

По словам британского чиновника, знакомого с переговорным процессом, окончательное решение о поставке еще не было принято. Но это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Британия начала поставлять Украине подобное вооружение.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил о том, что если бы ВСУ могла нанести удар на расстоянии до 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечить оборону.

"Украина готова предоставить любые гарантии того, что такое оружие не будет задействовано в нападениях на территорию России", - отметил он.