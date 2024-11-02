Британия готова расширить санкции против Ирана в связи с ядерной программой

Британское правительство готово к расширению санкций против Ирана, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного оружия (ЯО).

Британское правительство готово к расширению санкций против Ирана, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного оружия (ЯО).

Как передает Report, об этом газете The Daily Telegraph заявили в МИД Великобритании.

"Ядерная программа Ирана еще никогда не оказывалась на столь высоком уровне, как сегодня. Мы по прежнему привержены тому, чтобы не допустить разработки Ираном ядерного оружия и использовать для этого все имеющиеся дипломатические инструменты, включая механизм снэпбэк, если это будет необходимо", - заявил представитель Форин оффиса.

Процедура снэпбэк (snapback) в рамках Совместнго всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, предусматривает восстановление всех санкций Совбеза ООН против Тегерана и снятых по условиям принятого в 2015 году плана.

Напомним, что 1 ноября советник верховного лидера исламской республики Камаль Харрази заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen, что Иран может изменить свою ядерную доктрину, если столкнется с экзистенциальной угрозой. По его словам, Тегеран имеет технические возможности для создания ЯО, а останавливает его лишь фетва (религиозный запрет) верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на разработку, производство и использование этого вида вооружений.