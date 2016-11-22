Британия готова работать с США над реализацией соглашения с Ираном

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил готовность работать с новой американской администрацией над реализацией соглашения с Ираном, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Республиканец Дональд Трамп, избранный недавно президентом США, в ходе предвыборной кампании резко критиковал ядерное соглашение с Ираном, утверждая, что оно позволит Тегерану получить ядерное оружие. Советник Трампа по внешней политике Валид Фарес сообщал, что Трамп потребует пересмотреть и внести изменения в соглашение по иранской ядерной программе.

"Мы готовы работать с США над тем, чтобы соглашение было успехом", - сказал Джонсон, выступая во вторник в палате общин британского парламента.