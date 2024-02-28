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Британия, ФРГ и Швеция рассматривают возможность открытия посольств в КНДР

Британия, ФРГ и Швеция рассматривают возможность открытия посольств в КНДР Дипведомства Великобритании, Германии и Швеции рассматривают возможность открытия посольств в КНДР.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 14:31
Британия, ФРГ и Швеция рассматривают возможность открытия посольств в КНДР

Дипведомства Великобритании, Германии и Швеции рассматривают возможность открытия посольств в КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Диписточники сообщили, что в настоящее время в Пхеньяне находятся представители германского МИД. Они "осматривают территорию германского посольства вот уже два дня", сказал агентству представитель внешнеполитического ведомства ФРГ, отметивший, что решение о возобновлении работы диппредставительства еще не принято.

Представитель британского МИД сообщил о том, что Великобритания, закрывшая посольство в КНДР в мае 2020 года, также пытается направить группу дипломатов в Пхеньян. "Мы ведем переговоры с правительством КНДР через посольство в Лондоне с целью подготовки визита в ближайшее время технико-дипломатической группы", - уточнил он.

Спецпосланник Швеции по делам Корейского полуострова Питер Семнеби сказал, что на пути возможного возвращения шведских дипломатов в Пхеньян достигнут определенный прогресс, однако отказался сообщить подробности, ссылаясь на деликатность вопроса. "Есть некоторое движение, и мы надеемся, что сможем вновь сравнительно скоро открыть наше посольство", - добавил он.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что в КНДР прибыл начальник департамента МИД ФРГ по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихому океану Мартин Тюммель, первый за четыре года западный дипломат высокого ранга, посетивший страну. По информации агентства, о визитах подобного уровня не сообщалось с января 2020 года, когда границы КНДР были закрыты из-за пандемии.

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Версия на английском языке UK, Germany, Sweden eye reopening embassies in North Korea

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