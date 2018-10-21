Британия, Франция и ФРГ потребовали новых объяснений по убийству Хашкаджи

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Британия, Франция и Германия в совместном заявлении резко осудили убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и призвали власти Саудовской Аравии срочно прояснить обстоятельства трагедии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашкаджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Того, что внутри здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле произошло жестокое убийство Джамаля Хашукджи, опасались много дней, но подтверждение этого все равно вызывает шок. Ничто не может оправдать убийства, и мы осуждаем его самым резким образом", — говорится в заявлении трех стран. Страны отметили, что право на свободу слова и свободу СМИ является приоритетом, а убийство журналистов в любых обстоятельствах неприемлемо и вызывает глубокое беспокойство. Великобритания, Франция и Германия выразили соболезнования родным и близким погибшего.

"Мы ознакомились с заявлением саудитов с предварительными результатами расследования. И тем не менее, срочно необходимо прояснение того, что именно произошло 2 октября – не зависящее от гипотез, предлагаемых сейчас в рамках саудовского расследования, а основанное на фактах, которые должны восприниматься как заслуживающие доверия", — указывается в заявлении.

По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.



