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Британия, Франция и Германия осудили решение Ирана увеличить производство обогащенного урана

Британия, Франция и Германия осудили решение Ирана увеличить производство обогащенного урана Великобритания, Франция и ФРГ осудили принятое Ираном решение нарастить производство обогащенного урана.
Другие страны
15 июня 2024 г. 15:58
Британия, Франция и Германия осудили решение Ирана увеличить производство обогащенного урана

Великобритания, Франция и ФРГ осудили принятое Ираном решение нарастить производство обогащенного урана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В совместном заявлении МИД трех стран также говорится, что они по-прежнему выступают за "дипломатическое решение" проблемы потенциального появления у Ирана ядерного оружия.

Стороны также подчеркнули, что Иран все сильнее отходит от соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе.

"Это решение Тегерана - часть продолжающейся интенсификации ядерной программы Ирана, создающей существенные риски распространения ядерного оружия. Особую обеспокоенность вызывает решение Ирана существенно увеличить производственные мощности подземного комплекса в Фордо", - отмечается в документе.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya, Fransa və Almaniya İranın zənginləşdirilmiş uran istehsalını artırmaq qərarını pisləyib

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