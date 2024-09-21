Британия эвакуирует своих граждан из Ливана

Правительство Великобритании ведет подготовку к эвакуации граждан страны из Ливана.

Правительство Великобритании ведет подготовку к эвакуации граждан страны из Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее сведениям, эта тема обсуждалась на заседании чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Издание утверждает, что на данный момент МИД планирует арендовать самолет для эвакуации британцев, а при необходимости привлечь также два корабля Королевских ВМС. Использовать для эвакуации военно-транспортные самолеты пока не планируется, однако Минобороны привело необходимые подразделения в состояние готовности.

В дипведомстве рекомендуют находящимся в Ливане британцам без промедления покинуть страну, воспользовавшись теми коммерческими авиарейсами, которые по-прежнему осуществляются.