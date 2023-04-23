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Британия эвакуировала своих дипломатов из Судана

Британия эвакуировала своих дипломатов из Судана Британия эвакуировала своих дипломатов и их семьи из Судана.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 17:34
Британия эвакуировала своих дипломатов из Судана

Британия эвакуировала своих дипломатов и их семьи из Судана.

Как передает Report, об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Джеймса Клеверли.

Он отметил, что для Британии приоритетом остается безопасность своих граждан.

Клеверли сообщил, что Вооруженные силы Британии завершили сложную и скорую эвакуацию британских дипломатов и их семей из Судана на фоне значительной эскалации насилия и угроз персонала посольства.

"Я отдаю должное самоотверженности наших дипломатов и храбрости военнослужащих, которые проводили эту тяжелую операцию. Мы продолжаем принимать все меры, чтобы прекратить кровопролитие в Судане и обеспечить безопасность остающихся в стране британских граждан", - подчеркнул он.

К тому же глава МИД обратился к обеим сторонам суданского конфликта и призвал их сложить оружие и ввести немедленное гуманитарное прекращение огня, чтобы обеспечить возможность гражданским лицам покинуть зоны конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Sudandakı diplomatlarını təxliyə edib

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