Британия до конца марта активирует статью 50 Лиссабонского договора

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Великобритания активирует статью 50 Лиссабонского договора о выходе из состава Евросоюза до конца марта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу в Братиславе британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

"Великобритания намерена активировать статью 50 Лиссабонского договора до конца марта. Это коротко подтвердил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис после переговоров со словацким премьером Робертом Фицо. Активация данной статьи означает начало процесса выхода Великобритании из состава Евросоюза", - говорится в сообщении.