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Британия до конца года обновит оборонную доктрину

Британия до конца года обновит оборонную доктрину Британское правительство опубликует до конца года обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 08:58
Британия до конца года обновит оборонную доктрину

Британское правительство опубликует до конца года обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Лиз Трасс.

В нем будет сделан акцент на противостоянии угрозам исходящим от России и Китая.

"Чтобы гарантировать, что архитектура Великобритании в области дипломатии, обороны и безопасности идет в ногу с нарастающей угрозой со стороны враждебных государств, премьер-министр поручила обновить Комплексный обзор", - сообщили на Даунинг-стрит, добавив, что предыдущая доктрина Лондона в сфере обороны и безопасности была опубликована в марте 2021 года, до начала вторжения России в Украину.

"Обновленная стратегия гарантирует, что мы вкладываем средства в стратегические возможности и альянсы, которые нам нужны для того, чтобы твердо противостоять давлению со стороны таких авторитарных сил, как Россия и Китай. Обновление должно быть опубликовано к концу года", - считают в канцелярии Трасс. Возглавит эту работу специальный советник британского премьер-министра по вопросам внешней политики и обороны Джон Бью.

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