Британия анонсировала новую военную помощь для Украины

Правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощь в области противовоздушной обороны.

Правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощь в области противовоздушной обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом объявили в ходе встречи министров обороны Объединенных экспедиционных сил.

В Британии уточнили, что вооружение стоимостью 92 миллиона фунтов (более 115 млн долларов США) закупят в ближайшие месяцы через международный фонд для Украины.

Представители Британии отмечают, что оружие, которое получит Украина повысит способность "защитить критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на передовой".

"В рамках пакета будут поставлены радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также оружие и значительное количество боеприпасов", - добавили в заявлении.

Стоит заметить, что в Объединенные экспедиционные силы входят: Британия, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония. Такой союз создали для действий в рамках миротворческих миссий ООН, гуманитарных акций и сдерживания потенциальных противников.