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Британец Карим Хан избран прокурором Международного уголовного суда

Британец Карим Хан избран прокурором Международного уголовного суда Представитель Великобритании Карим Хан избран прокурором Международного уголовного суда (МУС) на предстоящие девять лет
Другие страны
13 февраля 2021 г. 06:16
Британец Карим Хан избран прокурором Международного уголовного суда
Карим Хан

Представитель Великобритании Карим Хан избран прокурором Международного уголовного суда (МУС) на предстоящие девять лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют оглашенные результаты второго тура голосования Ассамблеи стран - участниц Римского статута МУС.

В первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимых 62 голосов. Во втором туре за Хана проголосовали 72 государства. На данную должность претендовали еще три кандидата: представители Ирландии Фергал Гейнор (получил 42 голоса), Испании Карлос Кастресана (пять голосов) и Италии Франческо Ло Вой (три голоса).

Хан до последнего времени являлся помощником генсека ООН, специальным советником и руководителем Следственной группы ООН по привлечению к ответственности за преступления, совершенные "Исламским государством" в Ираке (ЮНИТАД).

МУС - первый и пока единственный постоянно действующий международный орган для судебного преследования лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим Римский статут.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı Kərim Xan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yeni prokuroru seçildi

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