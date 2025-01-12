Британцы заявили, что Маск оказывает негативное влияние на политику страны

Более половины британских избирателей заявили, что американский предприниматель Илон Маск оказывает негативное влияние на политику Великобритании.
Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные опроса газеты Observer.
По данным издания, британцы в основном обратили внимание на заявления Маска относительно премьер-министра страны Кира Стармера и лидера Партии реформ Великобритании Найджела Фараджа.
53% опрошенных заявили, что Маск оказывает негативное влияние на политику страны.
Отмечается, что внимание привлек пост Маска в соцсети X с предложением освободить Великобританию от "тиранического правительства". Недавно он также утверждал, что судебная система Англии полностью разрушена на фоне скандала, связанного с сетями торговли детьми.