Британцы задержали лодку с иранскими мигрантами в Ла-Манше

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники британской береговой охраны задержали в проливе Ла-Манш лодку, в которой находились семь иранских мигрантов.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило МВД Соединенного Королевства.
В МВД отметили, что утром 9 ноября береговая охрана перехватила в проливе лодку с группой мигрантов.
"На судне были обнаружены семеро мигрантов, заявивших, что они являются выходцами из Ирана. Им оказана помощь, они были допрошены сотрудниками миграционной службы", - говорится в заявлении министерства.
Официальный представитель службы береговой охраны подтвердил факт задержания лодки с мигрантами.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости