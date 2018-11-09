Британцы задержали лодку с иранскими мигрантами в Ла-Манше

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Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники британской береговой охраны задержали в проливе Ла-Манш лодку, в которой находились семь иранских мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило МВД Соединенного Королевства.

В МВД отметили, что утром 9 ноября береговая охрана перехватила в проливе лодку с группой мигрантов.

"На судне были обнаружены семеро мигрантов, заявивших, что они являются выходцами из Ирана. Им оказана помощь, они были допрошены сотрудниками миграционной службы", - говорится в заявлении министерства.

Официальный представитель службы береговой охраны подтвердил факт задержания лодки с мигрантами.