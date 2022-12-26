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Британцы столкнулись с транспортным хаосом из-за забастовок

Британцы столкнулись с транспортным хаосом из-за забастовок Тысячи британцев столкнулись с транспортным хаосом из-за забастовки железнодорожников во время "дня подарков" (Boxing day - второй день после Рождества), многие были вынуждены изменить свои планы или отменить их.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 15:45
Британцы столкнулись с транспортным хаосом из-за забастовок

Тысячи британцев столкнулись с транспортным хаосом из-за забастовки железнодорожников во время "дня подарков" (Boxing day - второй день после Рождества), многие были вынуждены изменить свои планы или отменить их.

Как передает Report, об этом сообщает газета Guardian.

Ранее железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) сообщил, что более 40 тыс. его членов, работающих в 15 железнодорожных компаниях, в том числе в крупной Network Rail, выйдут на забастовку 24-29 декабря, а также 3-7 января.

"Многие были вынуждены отменить поездку или изменить планы, поскольку забастовка (железнодорожников) продолжается. Обычно после Рождества, 26 декабря, отправляются сотни поездов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что пассажирам также будет нелегко добраться до британских аэропортов, в связи с чем будет наблюдаться загруженность на автодорогах: по прогнозам британской ассоциации автомобилистов AA, 26 декабря на дорогах Британии может оказаться около 15,2 млн автомобилей.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

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Версия на английском языке Thousands face travel chaos across Britain due to strikes

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