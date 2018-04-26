Британцы будут вынуждены платить 7 евро для посещения стран ЕС

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В ЕС выдвинут план по введению «авторизационного платежа для путешествия» в размере 7 евро для граждан Великобритании во время пересечения границы стран Союза.

Как передает Report со ссылкой на Independent, об этом заявил посол Европейского Совета.

Данная процедура подразумевает обеспечение увеличения безопасности на границах.

Британские путешественники после Brexit будут вынуждены осуществлять платеж при вьезде во все страны Европейского союза, кроме тех кто будет поддерживать безвизовый режим с Королевством.

В ЕС заявили что данная операция обеспечит искоренение нелегальной миграции, внутреннюю безопасноть, защиту интереса и здоровья граждан и предотвратит инциденты на границе с лицами, которые могут представлять угрозу.

Посол ЕС заявил, что между представителями Европарламента и правительством Европейского Совета достигнуто соглашение в данном вопросе. Теперь Европарламент должен провести голосование для утверждения или отказа плана, и он впоследствии будет подписан со стороны Совета.