Британцу, сознавшемуся в намерении убить Трампа, предъявлены официальные обвинения

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Прокуратура США предъявила официальные обвинения 20-летнему британцу Майклу Сэндфорду, cознавшемуся в намерении застрелить претендента на звание кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, М. Сэндфорд обвинен в незаконной попытке завладеть огнестрельным оружием и нарушении общественного порядка во время государственного мероприятия.

Ему также вменяют в вину незаконное пребывание на территории Соединенных Штатов.

Сэндфорд был задержан 18 июня на предвыборном митинге Дональда Трампа в Лас-Вегасе при попытке завладеть пистолетом сотрудника секретной службы.

Если его признают виновным, Сэндфорду грозит до десяти лет лишения свободы и до 250 тыс. долларов штрафа по каждому из пунктов обвинения.

По информации британских СМИ, Сэндфорд страдает психическими расстройствами - у него диагностирован синдром Аспергера и синдром навязчивых состояний.