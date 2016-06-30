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    Британцу, сознавшемуся в намерении убить Трампа, предъявлены официальные обвинения

    Майклу Сэндфорду грозит до десяти лет лишения свободы и до 250 тыс. долларов штрафа по каждому из пунктов обвинения

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Прокуратура США предъявила официальные обвинения 20-летнему британцу Майклу Сэндфорду, cознавшемуся в намерении застрелить претендента на звание кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, М. Сэндфорд обвинен в незаконной попытке завладеть огнестрельным оружием и нарушении общественного порядка во время государственного мероприятия.

    Ему также вменяют в вину незаконное пребывание на территории Соединенных Штатов.

    Сэндфорд был задержан 18 июня на предвыборном митинге Дональда Трампа в Лас-Вегасе при попытке завладеть пистолетом сотрудника секретной службы.

    Если его признают виновным, Сэндфорду грозит до десяти лет лишения свободы и до 250 тыс. долларов штрафа по каждому из пунктов обвинения.

    По информации британских СМИ, Сэндфорд страдает психическими расстройствами - у него диагностирован синдром Аспергера и синдром навязчивых состояний.

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