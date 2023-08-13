Британцев предупредили о росте угрозы терроризма в Швеции

Министерство иностранных дел Британии предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак на территории Швеции.

Министерство иностранных дел Британии предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак на территории Швеции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-релиз британского МИД.

В ведомстве уточнили, что нападение может произойти в местах, часто посещаемых иностранными туристами. В документе сочли вероятным, что террористы могут попытаться совершить теракты в Швеции

"Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами", — указал британский МИД.

В ведомстве напомнили, что в мире существует "повышенная угроза террористических атак против интересов Великобритании" из-за конфликта в Ираке и Сирии.