Британцам рекомендовали не ездить в Беларусь

МИД Соединенного Королевства рекомендовал британцам воздержаться от поездок в Беларусь, не имеющих жизненной важности, из-за риска боевых действий в соседней Украине.

МИД Соединенного Королевства рекомендовал британцам воздержаться от поездок в Беларусь, не имеющих жизненной важности, из-за риска боевых действий в соседней Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Форин оффиса.

"С января 2022 года наращивание сил на границе с Украиной, в том числе в Беларусью, увеличило риск военной операции. В случае, если военная операция произойдет, наша возможность оказать консульскую поддержку будет ограничена", - сообщается на сайте ведомства.

При этом в ряд городов Беларуси МИД Великобритании не рекомендованы вообще никакие поездки. Это Ельск, Мозырь, Речица, Лунинец, Гомель, Осиповичи, Барановичи и Брест.