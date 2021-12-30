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Brent подорожала до $79,37 за баррель

Brent подорожала до $79,37 за баррель Котировки нефти возобновили рост на фоне низкой активности торгов, усиливающей волатильность, передает Report со ссылкой на Интерфакс.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 19:54
Brent подорожала до $79,37 за баррель

Котировки нефти возобновили рост на фоне низкой активности торгов, усиливающей волатильность, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

К 18:30 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,18%), до $79,37 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,76 (0,99%), до $77,32 за баррель.

Давление на рынок в четверг оказали данные о том, что Китай сократил квоты на импорт нефти для независимых нефтепереработчиков. Согласно официальным данным, в рамках первого транша 2022 года Пекин выдал разрешения 42 частным компаниям на импорт в общей сложности 109 млн тонн нефти, что на 11% меньше, чем годом ранее.

В то же время, сигналы о нехватке сырья в ряде стран, включая Эквадор, Ливию и Нигерию, поддерживают рынок. Данные о запасах в США, опубликованные накануне, также показали снижение резервов нефти на прошлой неделе.

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