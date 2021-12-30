Brent подорожала до $79,37 за баррель

Котировки нефти возобновили рост на фоне низкой активности торгов, усиливающей волатильность, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Котировки нефти возобновили рост на фоне низкой активности торгов, усиливающей волатильность, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

К 18:30 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,18%), до $79,37 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,76 (0,99%), до $77,32 за баррель.

Давление на рынок в четверг оказали данные о том, что Китай сократил квоты на импорт нефти для независимых нефтепереработчиков. Согласно официальным данным, в рамках первого транша 2022 года Пекин выдал разрешения 42 частным компаниям на импорт в общей сложности 109 млн тонн нефти, что на 11% меньше, чем годом ранее.

В то же время, сигналы о нехватке сырья в ряде стран, включая Эквадор, Ливию и Нигерию, поддерживают рынок. Данные о запасах в США, опубликованные накануне, также показали снижение резервов нефти на прошлой неделе.