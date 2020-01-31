​Brent и WTI на бирже ICE в Лондоне подешевели на 2%

Мировые цены на нефть ускорили снижение на лондонской бирже ICE на фоне новостей о распространения коронавируса из Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2% - до $56,2 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI - на 2,1%, до $51,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Распространение нового коронавируса вызывает опасения замедления экономики Китая, который является крупнейшим импортером энергоресурсов, и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это может выразиться в снижении авиаперевозок, что в свою очередь скажется на спросе на энергоносители, в частности, на авиационное топливо.