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Брейвика перевели в новую тюрьму

Брейвика перевели в новую тюрьму Норвежский праворадикал Андерс Брейвик, отбывающий наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, переведен в новую тюрьму.
Другие страны
29 марта 2022 г. 19:44

Норвежский праворадикал Андерс Брейвик, отбывающий наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, переведен в новую тюрьму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Aftenposten.

О планах по переводу сообщила еще в начале февраля Норвежская служба исправительных учреждений. Теперь террориста отправили из тюрьмы Шиен, где он находился до сих пор, в тюрьму Риннерике, где он продолжит отбывать срок в таких же условиях - в отделении с очень высоким уровнем безопасности.

Как поясняло ведомство, решение принято потому, что Брейвик находился в одной тюрьме на протяжении многих лет и "поэтому актуальным стал вопрос перемены места".

В начале февраля суд Телемарка отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении (УДО), террорист заявил через своего адвоката, что обжалует это решение. Адвокат сообщил также, что сейчас они работают над иском к Норвегии, поскольку, по их мнению, условия отбывания Брейвиком наказания противоречат правам человека.

По мнению суда, "учитывая, что его психиатрические характеристики не поменялись, существует явный риск того, что он вернется к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года".

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла Социал-демократической рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

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