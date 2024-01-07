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Брейвик подаст в суд на Норвегию за "нарушение его прав"

Брейвик подаст в суд на Норвегию за "нарушение его прав" Террорист Андерс Брейвик, причастный к крупнейшему теракту в истории Норвегии, в понедельник во второй раз попытается подать в суд на норвежское государство за якобы нарушение его прав.
Другие страны
7 января 2024 г. 19:20
Брейвик подаст в суд на Норвегию за нарушение его прав

Террорист Андерс Брейвик, причастный к крупнейшему теракту в истории Норвегии, в понедельник во второй раз попытается подать в суд на норвежское государство за якобы нарушение его прав.

Как передает Report, об этом пишет Associated Press.

Брейвик утверждает, что его одиночное заключение с 2012 году приравнивается к бесчеловечному обращению в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Как отмечает агентство, Брейвика удерживают в двухэтажном комплексе с кухней, столовой и телевизионной комнатой с Xbox. Он также может пользоваться тренажерным залом.

Несмотря на это, адвокат террориста Ойстейн Сторрвик говорит, что для его подзащитного, который теперь носит имя Фйотольф Хансен, невозможно иметь какие-либо значимые отношения с кем-либо из внешнего мира.

По словам адвоката, препятствование его клиенту отправлять письма является еще одним нарушением его прав.

Подобный иск при рассмотрении дела в 2016 году был принят, но позже отменен в суде высшей инстанции. Затем его отклонили в Европейском суде по правам человека.

Брейвик просил об условно-досрочном освобождении в 2022 году, но суд отклонил ходатайство террориста.

Государство отвергает претензии Брейвика. В письме в суд Андреас Хетланд, государственный прокурор написал, что Брейвик до сих пор показал себя невосприимчивым к реабилитационной работе, и поэтому "трудно представить, какие значительные смягчения с точки зрения приговора возможны и оправданы".

В 2011 году Андерс Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой возле кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего поехал на остров Утойя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

В 2012 году мужчину признали виновным в терроризме и назначили максимальный срок наказания в Норвегии – 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

В августе 2023 года Брейвик подал жалобу на условия содержания в тюрьме и ходатайствовал об условно-досрочном освобождении.

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Версия на английском языке Breivik attempts to sue state once more for alleged breach of human rights

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