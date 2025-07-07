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Breitbart News: Экс-главе ЦРУ грозит расследование за дачу ложных показаний

Breitbart News: Экс-главе ЦРУ грозит расследование за дачу ложных показаний Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, занимавший этот пост при 44-м президенте США Бараке Обаме, может стать фигурантом расследования за дачу ложных показаний Конгрессу.
Другие страны
7 июля 2025 г. 07:51
Breitbart News: Экс-главе ЦРУ грозит расследование за дачу ложных показаний

Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, занимавший этот пост при 44-м президенте США Бараке Обаме, может стать фигурантом расследования за дачу ложных показаний Конгрессу.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье портал Breitbart News.

Ранее американская газета New York Post опубликовала отчет Директората анализа ЦРУ США, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что, в том числе с подачи Бреннана, в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США, а сейчас является президентом. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. При этом Бреннан, проигноировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый отчет, а на заседаниях с членами Конгресса США за закрытыми дверями экс-глава ЦРУ утверждал обратное.

Как указывает издание со ссылкой на источник в Конгрессе США, там были ошеломлены отчетом ЦРУ и тем, что Бреннан "с невозмутимым видом врал Конгрессу". "Полагаю, что Министерство юстиции США этим крайне заинтересуется", - приводит портал слова источника.

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