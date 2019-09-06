Бразильский министр оскорбил жену Макрона

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбил супругу президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит.

Как передает Report, об этом сообщает сообщает Sputnik International.

"Президент (Бразилии Жаир Болсонару – Прим. ред.) не солгал, она действительно страшная, это чистая правда", – заявил он, выступая на экономическом форуме в городе Форталеза.При этом министр добавил, что некрасивых женщин не бывает, есть лишь неудачные ракурсы.Позднее он извинился за свои слова, назвав их "шуткой". Гедес добавил, что не хотел переходить на личности.