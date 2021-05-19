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Бразильский министр окружающей среды стал фигурантом дела о незаконной вырубке лесов

Бразильский министр окружающей среды стал фигурантом дела о незаконной вырубке лесов Федеральная полиция Бразилии сообщила о проведении масштабной операции по борьбе с незаконной вырубкой лесов и экспорте древесины
Другие страны
19 мая 2021 г. 17:12
Бразильский министр окружающей среды стал фигурантом дела о незаконной вырубке лесов

Федеральная полиция Бразилии сообщила о проведении масштабной операции по борьбе с незаконной вырубкой лесов и экспорте древесины. Одним из фигурантов расследования является министр окружающей среды южноамериканской республики Рикарду Салес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Globo.

По информации телеканала, правоохранители с утра среды проводят обыски в министерстве, служебных квартирах Салеса в столице и штате Пара, а также по адресу его проживания в Сан-Паулу. Кроме того, Федеральный верховный суд разрешил стражам правопорядка проверить банковские счета министра.

Помимо Салеса, фигурантами расследования, которое, как отмечается, "началось в январе текущего года после получения информации от зарубежных властей, указавших на возможные нарушения бразильских чиновников при экспорте древесины", стали его непосредственные подчиненные в министерстве, а также подведомственном Институте по защите окружающей среды (Ibama). Решением суда его глава Эдуарду Бим и еще 9 чиновников природоохранной инстанции временно отстранены от должности.

Суд также отменил постановления исполнительной власти, которым отменялась необходимость получения разрешения на экспорт леса.

"Полагаем, что данное постановление, разработанное в интересах фирм, у которых в США и Европе были изъяты партии [леса] без разрешительных документов, позволило легализовать более 8 тыс. партий древесины, экспортированной незаконно в 2019-2020 годах", - приводит телеканал заявление полиции.

Фигурантов дела подозревают в коррупции, использованием служебного положения в личных целях, и содействии контрабанде, отмечается в сообщении Федеральной полиции.

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