Бразильский дипломат: Мы внимательно следим за тем, что происходит между Арменией и Азербайджаном

"Мы внимательно следим за тем, что происходит между Арменией и Азербайджаном. Сессия Совбеза ООН может быть созвана, если будет обращение одной из сторон".
Как передает американское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции постоянный представитель Бразилии при ООН посол Сержиу Франча Данесе, председательствовавший в октябре в Совете Безопасности ООН.
Отметив, что ему известен отчет миссии ООН, посетившей Карабах, посол сказал, что внимательно следит за тем, что происходит на Южном Кавказе:
"Совет Безопасности ООН может провести заседание, если один из постоянных представителей стран в ООН обратится. Мы еще не получили заявки ни от одной страны".