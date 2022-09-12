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Бразильские военные намерены вести параллельный подсчет голосов на выборах

Бразильские военные намерены вести параллельный подсчет голосов на выборах Вооруженные силы Бразилии намерены провести параллельный официальному подсчет голосов на предстоящих в октябре всеобщих выборах.
Другие страны
12 сентября 2022 г. 17:52
Бразильские военные намерены вести параллельный подсчет голосов на выборах

Вооруженные силы Бразилии намерены провести параллельный официальному подсчет голосов на предстоящих в октябре всеобщих выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

По информации издания, военные планируют проверить соответствие данных отчетов электронных урн тем, что будут переданы из участковых избирательных комиссий в территориальные, а затем в Высший избирательный суд (TSE, аналог ЦИК). Всего таким образом они намерены в режиме реального времени провести аудит итоговых протоколов 385 электронных урн, что, по оценкам ВС, на 95% подтвердит результаты официальных подсчетов.

В день голосования сотрудники военного ведомства планируют посетить участковые избиркомы и передать в Командный центр киберобороны СВ страны изображения QR-кодов, в которых будут зашифрованы итоговые данные протоколов электронных урн. Источники в военном ведомстве сообщили изданию, что ВС Бразилии планируют обнародовать собственное заключение по результатам выборов вечером в день проведения голосования, параллельно с официальными данными TSE.

Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам Бразилии предстоит выбрать президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов и членов заксобраний штатов, намечены на 2 октября. Согласно последним опросам, наивысшие шансы на победу имеет экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он опережает действующего главу государства Жаира Болсонару на 6 п.п. в первом туре и на 13 п.п. в случае второго тура, который при необходимости состоится 30 октября.

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