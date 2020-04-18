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Бразильские дипломаты покинули Венесуэлу

​Бразильские дипломаты покинули Венесуэлу

Бразилия вывезла из Венесуэлы сотрудников своего посольства в Каракасе, а также консульских загранучреждений в Боливарианской республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном совместном заявлении МИД и Минобороны латиноамериканского государства.

"Сотрудники дипломатического представительства и консульских учреждений Бразилии в Венесуэле, среди которых дипломатические и иные работники МИД, аппарата военного атташе, гражданские и члены их семей - всего 38 человек, в пятницу возвращаются в Бразилиа из Каракаса самолетом ВВС Бразилии", - говорится в документе.

Как уточняется, в столицу соседнего государства был ранее направлен самолет Lockheed Martin C-130 Hercules, которым помимо госслужащих на родину также вернулись 12 бразильцев.

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