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Бразильские авиакомпании отменили десятки рейсов в Аргентину из-за забастовки

Бразильские авиакомпании отменили десятки рейсов в Аргентину из-за забастовки Бразильские авиаперевозчики массово отменяют рейсы в Аргентину на 24 января из-за забастовки.
Другие страны
21 января 2024 г. 06:21
Бразильские авиакомпании отменили десятки рейсов в Аргентину из-за забастовки

Бразильские авиаперевозчики массово отменяют рейсы в Аргентину на 24 января из-за забастовки.

Как передает Report, об этом сообщается на сайтах авиакомпаний Latam и Gol.

"Забастовка в Аргентине затронет всю инфраструктуру аэропортов, и отмена рейсов - вынужденная мера", - говорится в сообщении Gol для пассажиров отмененных рейсов.

В свою очередь Latam, второй бразильский авиаперевозчик, осуществляющий полеты в соседнюю страну, сообщает на своем сайте о вероятности отмены рейсов 24 января без предварительного уведомления.

По состоянию на 20 января в общей сложности отменено 33 рейса между Бразилией и Аргентиной, свидетельствуют данные онлайн-бронирования на сайтах авиакомпаний.

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