Бразилия запретила въезд для всех иностранцев

Власти Бразилии ввели временный запрет на въезд иностранцев в связи с эпидемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее распоряжение Министерства юстиции опубликовано в пятницу в официальной печати.

В частности, мера будет распространяться на авиасообщение и коснется не только прибывающих в Бразилию, но и пассажиров, следующих через ее аэропорты транзитом в третьи страны, запретившие въезд на свою территорию.

В течение ближайших 30 дней авиакомпаниям запрещается брать таких пассажиров на борт.

На прошлой неделе Бразилия ограничила въезд на свою территорию иностранцев из стран Евросоюза, а также Австралии, Великобритании, Исландии, Китая, Малайзии, Норвегии, Республики Корея, Швейцарии и Японии.

Для иностранцев также были закрыты все сухопутные границы страны.