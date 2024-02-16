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Бразилия выделит средства БАПОР

Бразилия выделит средства БАПОР Бразилия выделит новые средства Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), несмотря на то что некоторые страны решили приостановить финансирование организации.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 14:38
Бразилия выделит средства БАПОР

Бразилия выделит новые средства Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), несмотря на то что некоторые страны решили приостановить финансирование организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agência Brasil.

"В то время как палестинский народ больше всего нуждается в поддержке, богатые страны решают сократить гуманитарную помощь <...>. Палестинские беженцы в Иордании, Сирии и Ливане останутся без средств к существованию. Этой бесчеловечности и трусости должен быть положен конец", - сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Президент призвал другие страны-доноры возобновить финансирование БАПОР и увеличить его. Точную сумму, которую БАПОР выделит Бразилия он не назвал.

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