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Бразилия вступит в ОПЕК+ в 2024 году

Бразилия вступит в ОПЕК+ в 2024 году Бразилия присоединится к альянсу ОПЕК+ с января 2024 года.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 20:36
Бразилия вступит в ОПЕК+ в 2024 году

Бразилия присоединится к альянсу ОПЕК+ с января 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Сейчас в ОПЕК+ входят 23 страны, включая крупнейших производителей нефти в мире - Россию и Саудовскую Аравию. Соглашение об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, было подписано пять лет назад - 10 декабря 2016 года - на фоне падения мировых цен на энергоносители. Этот альянс получил название ОПЕК+.

Бразилия является достаточно крупным производителем нефти. По данным бразильского регулятора, добыча нефти в стране сейчас превышает 3 млн б/с.

В июле генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс говорил, что работает над расширением организации. Он рассказал, что был с визитами в Малайзии, Брунее, Мексике, но уточнил, что пока речи о приглашении этих стран в ОПЕК не идет.

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