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Бразилия требует компенсации от итальянской энергокомпании за перебои с электроснабжением

Бразилия требует компенсации от итальянской энергокомпании за перебои с электроснабжением Генеральная прокуратура Бразилии инициировала судебный иск против итальянской энергетической компании Enel (ENEI.MI) на сумму 260 млн реалов (45,12 млн долларов США) за массовое отключение электроэнергии в Сан-Паулу, крупнейшем городе Латинской Америки, в
Другие страны
9 ноября 2024 г. 12:13
Бразилия требует компенсации от итальянской энергокомпании за перебои с электроснабжением

Генеральная прокуратура Бразилии инициировала судебный иск против итальянской энергетической компании Enel (ENEI.MI) на сумму 260 млн реалов (45,12 млн долларов США) за массовое отключение электроэнергии в Сан-Паулу, крупнейшем городе Латинской Америки, в октябре текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, ведомство также запросило индивидуальные компенсации для всех потребителей, которые оставались без электричества более 24 часов, на общую сумму 757 млн реалов (132 млн долларов США).

Сумма индивидуальной компенсации составит не менее 500 реалов (87 долларов США) в день в расчете на единицу жилья и оплачивается через скидку на счета за электроэнергию.

Итальянская энергетическая группа заявила в ответ на запрос журналистов, что она "подтверждает свои обязательства перед клиентами и инвестирует в усовершенствование своих услуг" в Бразилии.

Миллионы потребителей пострадали после того, как сильный шторм повредил линии электропередач и вызвал обесточивание в Сан-Паулу в октябре, при этом некоторые из них на несколько дней остались без электричества.

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