Бразилия сняла запрет на въезд в страну президента Венесуэлы

Уходящее правительство Бразилии сняло запрет на въезд в страну президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Уходящее правительство Бразилии сняло запрет на въезд в страну президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Report , об этом сообщает газета O Estado de S. Paulo.

Таким образом глава Венесуэлы сможет принять участие в запланированной на 1 января инаугурации избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Вместе с тем, как сообщает издание, организаторы церемонии пока не подтверждают приезд Мадуро.

Напомним, что с момента прихода к власти в Бразилии действующего президента Жаира Болсонару, являющегося идеологическим противником Мадуро, Бразилия прекратила контакты с официальным Каракасом и его дипломатическими представителями, лишив их соответствующего статуса.