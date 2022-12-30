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Бразилия сняла запрет на въезд в страну президента Венесуэлы

Бразилия сняла запрет на въезд в страну президента Венесуэлы Уходящее правительство Бразилии сняло запрет на въезд в страну президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 20:00
Бразилия сняла запрет на въезд в страну президента Венесуэлы

Уходящее правительство Бразилии сняло запрет на въезд в страну президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщает газета O Estado de S. Paulo.

Таким образом глава Венесуэлы сможет принять участие в запланированной на 1 января инаугурации избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Вместе с тем, как сообщает издание, организаторы церемонии пока не подтверждают приезд Мадуро.

Напомним, что с момента прихода к власти в Бразилии действующего президента Жаира Болсонару, являющегося идеологическим противником Мадуро, Бразилия прекратила контакты с официальным Каракасом и его дипломатическими представителями, лишив их соответствующего статуса.

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