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Бразилия развернула в аэропортах тысячи военных

Бразилия развернула в аэропортах тысячи военных Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приказал начать военную операцию, направленную на борьбу с организованной преступностью. В ее рамках войска будут размещены в нескольких самых крупных аэропортах страны.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 07:13
Бразилия развернула в аэропортах тысячи военных

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приказал начать военную операцию, направленную на борьбу с организованной преступностью. В ее рамках войска будут размещены в нескольких самых крупных аэропортах страны.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, тысячи военнослужащих заняли позиции в портах и ​​аэропортах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Кроме того, 2000 военных разместят вдоль западных границ Бразилии с Парагваем и Боливией, где проходит значительная часть оружейного графика в страну.

Военная операция, по данным издания, продлится до мая следующего года и будет направлена ​​на то, чтобы перекрыть маршруты контрабанды наркотиков и оружия.

The Guardian отмечает, что в последние месяцы вооруженные банды в Бразилии стали активнее. Так, группировка Milicias в конце октября перекрыла движение в большей части западного Рио-де-Жанейро - преступники подожгли десятки автобусов и поезд, чтобы не допустить ареста одного из самых разыскиваемых лидеров банд города.

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