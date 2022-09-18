Бразилия разрешила прививать от коронавируса младенцев

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило прививать от коронавирусной инфекции нового типа детей в возрасте от полугода.

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило прививать от коронавирусной инфекции нового типа детей в возрасте от полугода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу телеканал CNN Brasil.

Как уточняется, для вакцинации этой возрастной группы допустимо использовать препарат американской фармацевтической компании Pfizer. "Вакцина должна вводиться тремя дозами по 0,2 мл. Перерыв между первыми двумя дозами должен составлять три недели, третий компонент необходимо вводить не менее чем через восемь недель после второго", - цитирует телеканал сообщение регулятора.