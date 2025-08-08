О нас

Бразилия рассматривает возможность ответить США зеркальными тарифами

Бразилия рассматривает возможность ответить США зеркальными тарифами Власти Бразилии продолжают рассматривать возможность зеркального ответа на американские тарифы, несмотря на то, что вице-президент страны Жералду Алкмин и министр финансов Фернанду Аддад публично отвергают такие планы.
Другие страны
8 августа 2025 г. 19:49
Бразилия рассматривает возможность ответить США зеркальными тарифами

Власти Бразилии продолжают рассматривать возможность зеркального ответа на американские тарифы, несмотря на то, что вице-президент страны Жералду Алкмин и министр финансов Фернанду Аддад публично отвергают такие планы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники в бразильской администрации.

По его информации, решение о зеркальном ответе может быть принято в случае дальнейшего ужесточения тарифных мер со стороны США. План ответа на пошлины, основанный на Законе об экономической взаимности, рассматривается как крайняя мера. Тем не менее в Бразилии продолжаются технические консультации, оценивающие возможные последствия такого шага для национальной экономики.

"Речь идет не о мести, а о взаимности. Мы тщательно анализируем, в каких секторах и в отношении каких продуктов можем отреагировать соразмерно", - заявил источник в бразильском правительстве.

Также телеканал отмечает, что администрация президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы уже заручилась поддержкой Конгресса страны на случай принятия соответствующих мер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Braziliya ABŞ-yə analoji tariflərlə cavab verməyi düşünür

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
2 августа 2025 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi