Бразилия рассматривает возможность ответить США зеркальными тарифами

Власти Бразилии продолжают рассматривать возможность зеркального ответа на американские тарифы, несмотря на то, что вице-президент страны Жералду Алкмин и министр финансов Фернанду Аддад публично отвергают такие планы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники в бразильской администрации.

По его информации, решение о зеркальном ответе может быть принято в случае дальнейшего ужесточения тарифных мер со стороны США. План ответа на пошлины, основанный на Законе об экономической взаимности, рассматривается как крайняя мера. Тем не менее в Бразилии продолжаются технические консультации, оценивающие возможные последствия такого шага для национальной экономики.

"Речь идет не о мести, а о взаимности. Мы тщательно анализируем, в каких секторах и в отношении каких продуктов можем отреагировать соразмерно", - заявил источник в бразильском правительстве.

Также телеканал отмечает, что администрация президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы уже заручилась поддержкой Конгресса страны на случай принятия соответствующих мер.