Бразилия построит 30 тюрем для решения пенитенциарного кризиса в стране

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Мишел Темер намерен построить около 30 новых пенитенциарных заведений по всей стране, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, более 300 миллионов долларов будет выделено на строительство новых тюрем.

Пять из них будут обладать наивысшей системой защиты, в них будут содержать наиболее опасных преступников, а также членов противоборствующих наркокартелей.

Это решение является одной из экстренных мер по решению кризиса пенитенциарной системы в Бразилии, где тюрьмы переполнены более чем вдвое, что привело к жестоким бунтам бразильских заключенных и смерти не менее 140 человек с начала января, отмечает агентство.