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    Бразилия: полицейские вышли на акцию протеста

    За прошедший год только в Рио-де-Жанейро были убиты 80 полицейских

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сотни полицейских вышли на акцию протеста в Рио-де-Жанейро с требованием ужесточить наказание за преступления против сотрудников правоохранительных органов.

    За прошедший год только в Рио-де-Жанейро были убиты 80 полицейских. Большинство из погибших полицейских участвовало в операциях против преступных группировок, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

    Участники акции протеста требуют изменений в уголовном кодексе страны с тем, чтобы убийство полицейских рассматривались как особо тяжкие преступления.

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