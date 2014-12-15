Бразилия: полицейские вышли на акцию протеста

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сотни полицейских вышли на акцию протеста в Рио-де-Жанейро с требованием ужесточить наказание за преступления против сотрудников правоохранительных органов.

За прошедший год только в Рио-де-Жанейро были убиты 80 полицейских. Большинство из погибших полицейских участвовало в операциях против преступных группировок, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Участники акции протеста требуют изменений в уголовном кодексе страны с тем, чтобы убийство полицейских рассматривались как особо тяжкие преступления.