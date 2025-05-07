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Бразилия подпишет соглашение с РФ об освоении урановых месторождений

Бразилия подпишет соглашение с РФ об освоении урановых месторождений Бразилия и Россия намерены подписать ряд двусторонних соглашений, также бразильская сторона предложит создать совместное предприятие, которое займется разведкой и разработкой урановых месторождений.
Другие страны
7 мая 2025 г. 10:26
Бразилия подпишет соглашение с РФ об освоении урановых месторождений

Бразилия и Россия намерены подписать ряд двусторонних соглашений, также бразильская сторона предложит создать совместное предприятие, которое займется разведкой и разработкой урановых месторождений.

Как передает Report, об этом сообщила бразильская газета Exame со ссылкой на источники в правительстве.

Кроме того, по данным газеты, РФ и Бразилия заключат соглашения об инвестициях в разработку СПГ-инфраструктуры в республике по итогам визита бразильского президента Лулы да Силвы в Москву.

Президент Бразилии также намерен заключить в ходе визита в РФ соглашения о совместном производстве удобрений.

Кроме того, как заявил секретарь МИД Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Паис Сабойя, власти страны рассчитывают на увеличение экспорта в Россию.

"Мы хотим уравновесить торговый баланс [с РФ]", - заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему визиту бразильского лидера в Россию. По словам дипломата, стороны также намерены подписать ряд соглашений в области науки и технологий.

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Версия на английском языке Brazil to sign agreement with Russia on development of uranium deposits

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