Бразилия подпишет соглашение с РФ об освоении урановых месторождений

Бразилия и Россия намерены подписать ряд двусторонних соглашений, также бразильская сторона предложит создать совместное предприятие, которое займется разведкой и разработкой урановых месторождений.

Бразилия и Россия намерены подписать ряд двусторонних соглашений, также бразильская сторона предложит создать совместное предприятие, которое займется разведкой и разработкой урановых месторождений.

Как передает Report, об этом сообщила бразильская газета Exame со ссылкой на источники в правительстве.

Кроме того, по данным газеты, РФ и Бразилия заключат соглашения об инвестициях в разработку СПГ-инфраструктуры в республике по итогам визита бразильского президента Лулы да Силвы в Москву.

Президент Бразилии также намерен заключить в ходе визита в РФ соглашения о совместном производстве удобрений.

Кроме того, как заявил секретарь МИД Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Паис Сабойя, власти страны рассчитывают на увеличение экспорта в Россию.

"Мы хотим уравновесить торговый баланс [с РФ]", - заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему визиту бразильского лидера в Россию. По словам дипломата, стороны также намерены подписать ряд соглашений в области науки и технологий.